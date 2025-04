Tagasi 17.04.25, 16:27 Maakler: arendajad ei saa uusarenduste allahindlusi lõpetada, mingi komm peab jääma

Uusarendused on olnud kiire hinnatõusu faasis viimase kümnekonna aasta jooksul nii Eestis kui Rootsis, ent viimaste aastate langus on Rootsis olnud sügavam kui Eestis.

Foto: Veiko Tõkman

RE Kinnisvara elamispindade tiimijuht Kristin Kongi väidab saates „Ruutmeetrite taga“, et uusarenduste turul pole näha seda, et soodustused täiesti läbi saaksid.

Kongi toob esile, et eelmise aasta lõpp oli soodustuste poolest aktiivne ning mõnevõrra on neid nüüd vähemaks jäänud. Arendajad ei saa soodustuste pakkumisi praegu aga kindlasti täiesti lõpetada, sest laojääk on suur ja inimeste ostuhuvi uusarenduste vastu pole veel piisav.