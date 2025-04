Tagasi 21.04.25, 10:49 Madis Müller Föderaalreservi langemisest Donald Trumpi kätte: see oleks väga ohtlik Kui USA president Donald Trump peaks saama Jerome Powelli asemele kellegi oma lojalistidest Ühendriikide rahapoliitikat suunava Föderaalreservi etteotsa, oleks see väga ohtlik muutus, ütles Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller.

Eesti Panga president Madis Müller

Foto: Andras Kralla

Müller rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et kui finantsturud kaotaksid usalduse Föderaalreservi kui objektiivse ja vajadusel ka konservatiivse otsustaja vastu, siis võib see kaasa tuua pikaajaliste intressimäärade tõusu, "mis oleks ka Ameerika valitsusele probleem, kui arvestada, milline on juba nende võlakoormus".

Lisaks selgitas Müller lähemalt, kuidas Euroopa Keskpanga värske intressiotsus mõjutab euribori, kinnisvaraturgu ja majandust.

Madis Müllerit intervjueeris Juhan Lang.