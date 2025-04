Tagasi 17.04.25, 15:17 Euroopa Keskpank kärpis taas intresse Euroopa Keskpank langetas peamist intressimäära seitsmendat korda 2,25 protsendi tasemele.

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde selgitab nõukogu otsust kell 15.45 algaval pressikonverentsil, kus ta kõigi eelduste kohaselt edasise rahapoliitika kohta vihjeid ei anna.

Foto: Liis Treimann

Euroopa Keskpank teatas, et inflatsioon on märtsis oodatult aeglustunud ja peamiselt muret tekitanud teenuste hinnakasv on samuti viimastel kuudel leevenenud.