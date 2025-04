Tagasi 25.04.25, 10:37 Uus patendiameti juht: ettevõtjad kaitsevad oma vara liiga vähe Eesti ettevõtted teevad küll palju innovatsiooni, kuid ei kaitse oma tööstusomandit või loomevara sugugi hästi, sest nad ei ole sellest teadlikud, rääkis patendiameti värske peadirektor Janne Andresoo.

Patendiameti peadirektor Janne Andresoo

Foto: Patendiamet

Tema sõnul esineb see probleem peaasjalikult väikeste ja keskmiste ettevõtete puhul. “Väikesed ettevõtted ei ole teadlikud sellest, et neil on võimalus taotleda toetust oma loomevara kaitsmiseks, ” ütles Andresoo Äripäeva raadio hommikuprogrammis.