Tagasi 28.04.25, 14:56 Hanza Balti klastri juht Ledeni ostmisest: „Laual oli teisigi ettevõtteid“ Kahe tootmisfirma ühinemise käigus liitub Hanza Tartu ja Narva tehastega Ledeni Tallinna tehas, aga selle tootmises suuri muutusi teha ei tule, pigem peenhäälestust, rääkis Hanza Groupi Balti klastri juht Liivar Kongi saates "Tööstusuudised eetris".

Hanza Groupi Balti klastri juht Liivar Kongi.

Foto: Harro Puusild

Hanza ja Leden Groupi ühinemine sai Kongi sõnul alguse 2025. aasta strateegiast, mis sai seatud kolm aastat tagasi. „Täna näeme uusi võimalusi ja otsime sünergiaid, kuidas Tallinna tehas liita ja võite leida,“ kinnitas ta.

Hanza ei osta ühtegi ettevõtet selleks, et olla lihtsalt suurem. Kongi sõnul on Hanzal omandatavale ettevõttele korralik eelkontroll. “Kaardistame pidevalt [võimalikke ettevõtteid] ja meil on see eraldi strateegiline suund, milleks on eraldi tippjuhid, kes käivad ja võrdlevad, et leida ideaalne match. Ledeni puhul see leiti,“ sõnas Kongi ja lisas, et ettevõttel on plaan ka edasi kasvada. „Hanza pole kuskile piire seadnud ja plaan on edasi kasvada.“

Kongi lisas, et Narva ja Tartu tehastega liituva Ledeni Tallinna tehase tootmises muutusi tegema ei pea ning pigem on vaja peenhäälestust. Eesmärk on leida parimad praktikad ja neid kõikides tehastes rakendada.

Saates on juttu kolme tehase integreerimisest, aga ka majanduslikust olukorrast ja ebakindlusest laiemalt. Saate lõpus jagab Kongi põhimõtteid, mis aitavad tal keerulistest olukordadest välja tulla. Saadet juhib Harro Puusild.