Hanza Mechanicsi emafirma koondab Rootsis

Tööstus pakub head palka, aga see pole noorte esimene valik

Kõik need aastad on kutseõpe olnud õpilaste jaoks teine või kolmas valik, aga näiteks masina- ja metallisektoris on tehasetöötaja nagu IT-mees ja teenib väga head palka, rääkis Eesti Masinatööstuse liidu juht Raul Kütt.