Tagasi 30.04.25, 11:23 Taavi Kotka: ideetasandi idufirmad kaasavad endiselt raha Eesti parima juhi kandidaat Hansa Grupi juht Neeme Tammis vedas esimest korda elus raadio hommikuprogrammi. IT-ettevõtja Taavi Kotka rääkis intervuus, et idufirmade maailma seis pole kaugeltki nii tardunud, kui räägitakse.

Taavi Kotka ning Neeme Tammis.

Foto: Jana Palm

Tammis küsis, kas vastab tõele, et start-up’i-skeene on nii palju muutunud, et paberi peal projektile enam raha ei taheta anda. Kotka sõnul aga antakse ikka ning küsimus on selles, mis paberi peal kirjas on.

“Ma arvasin, et see on läbi, et ei saa enam niimoodi, et paned power’i peale mõned märksõnad ja raha tuleb, aga ei ole läbi,” ütles Kotka. Ta lisas, et eriti projektid, mis sisaldavad tehisintellekti õiges kastmes koos kaitsetööstuse varjundiga, toob idufirmadele raha küll.

Samas on idufirmade juhid aru saanud, et ei maksa kahmata endale kõhu alla suurt rahanumbrit, sest lihtsam on teha väiksema rahaga töötav prototüüp valmis ja saada esimesed kliendid, rääkis Kotka.

Lisaks tõi Kotka välja idufirmad, mida ta eriti kõrgelt hindab, millal võiks tulla Eestist järgmine ükssarvik ja kuidas on mõjutanud idufirmade kadumine sektorit.

Küsis Neeme Tammis.