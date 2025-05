Tagasi 06.05.25, 15:45 Eesti peab kärmemalt asju ajama, et tööstused saaks kiiremini tehased püsti Eestil on naab erriikide ees eeliseid, küll aga peame kindlasti parandama oma menetluskiirust, et tööstusettevõtted saaksid kiiremini oma tehased püsti, ütles Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vänto.

EISi välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vänto.

Foto: Andres Laanem

Me ei ole enam odava tööjõuga riik, aga me oleme naabritest paremini digitaliseeritud, meil on selge maksukeskkond ja madal bürokraatia tase.

Joonas Vänto rääkis saates, et välisinvesteeringud on kui majanduse katalüsaator ja Eesti on tänu avatud majandusele Nõukogude Liidu riikidest kõige edukamalt hakkama saanud.

"Uuringute järgi on väliskapitalil põhinevate tööstusettevõtete lisandväärtus suurem ning palgatase kõrgem. Tänu sellele konkurentsile on Eesti palgad, majandus ja maksubaas ka kiiremini kasvanud," tõi Vänto välja. Ta rõhutas, et meil on vaja siia ettevõtteid, mis on võimalikult suure lisandväärtusega ning mis toovad Eestisse ka kompetentsi ja teadmisi.

Kuidas tarka tööstust Eestisse saada ning kui palju aitavad siin kaasa mitmesugused konverentsid, saab kuulata juba saatest.

Saatejuht on Mart Valner.

