Tagasi 14.01.25, 14:00 Investeeringud rohetehnoloogiasse kukkusid esimest korda Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja innovatsiooni saates "Cleantech" võeti fookusesse möödunud aasta rohetehnoloogia valdkonnas ning küsiti, kuidas edasi.

Kliimaminister Yoko Alender, saatejuht Mart Valner ja Eesti Rohetehnoloogia Liidu juht Kädi Ristkok. Foto: Andres Laanem

Milline on riigi roll rohetehnoloogia käekäigus, kes peab ajama teadlased ülikoolilaborist äri tegema ja mil moel aitavad roheidud kaasa Eesti energiajulgeolekule? Saates on külas kliimaminister Yoko Alender ja Eesti Rohetehnoloogia Liidu juht Kädi Ristkok.

Kädi Ristkok ütles, et eelmisel aastal investeeriti roheettevõtetesse samas suurusjärgus kui aasta varem, aga väike langus siiski tuli. "Huvitav oli see, et esimesed kolm kvartalit me nägime tegelikult investeeringutes meeletut kasvu ja neljas kvartal tuli väga madal investeeringute ring ja kokku jäime viis protsenti 2023. aastale alla," sõnas Ristkok, lisades, et suur osa investeeringutest on endiselt liikumas energeetikasektorisse.

Kliimaminister Yoko Alender täiendas, et rohetehnoloogiate suunas liikumine on tänapäeval juba hügieeniküsimus ja majanduse rohkem looduse sisse mahutamine peaks olema iga ettevõtmise alus. Ta lisas, et selle jaoks on oluline ka investeerimiskindlus ning seda peab pakkuma riik. "Me vajame kliimakindla majanduse seadust, et pakkuda kindlust ettevõtetele, et arvestades kestlikkuse kriteeriume, on nad edukad hangetel siin ja saavad minna välisturgudele ning olla edukad ka seal," sõnas Alender.

Pikemalt rohetehnoloogia suundumustest lähiajal saab kuulda juba saatest. Saadet juhib Mart Valner.

Saadet toetavad Sunly AS ja Eesti Rohetehnoloogia Liit.