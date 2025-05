Vaatamata arvuderohkele ja prognoose täis keskkonnale, milles LHV Panga juht Kadri Kiisel on tegutsenud 14 aastat, ei meeldi talle üldse enda tuleviku planeerimine. “Selline pikaajaliste, nii-öelda viisaastaku plaanide tegemine ei sobi mulle üldse. Pigem tundub, et see hoopis piirab mu võimalusi,” rääkis Kiisel Äripäeva raadio saates “Investor Toomase tund”.