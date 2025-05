Tagasi 31.05.25, 08:04 Trump lubab kahekordistada terase ja alumiiniumi tariifid USA president Donald Trump teatas, et tõstab terase ja alumiiniumi imporditariife 25 protsendilt 50 protsendile, öeldes, et see samm aitab kaitsta USA tööstust.

USA president Donald Trump lubab tollimaksu tõsta 50%le.

Foto: AP/Scanpix

Trump külastas Pittsburghi lähedal asuvat tehast, et kiita heaks oodatav tehing US Steeli ja Jaapani Nippon Steel Corporationi vahel, väites, et see aitab tagada, et legendaarne Ameerika ettevõte jääks USA omandusse ja juhtimise alla – kuigi paljud tehingu üksikasjad on siiani ebaselged. Ta ütles, et terasetariifide tõus toetab uue ettevõtte Ameerika harude tegevust, vahendab Bloomberg.