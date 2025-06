Tagasi 04.06.25, 12:04 Analüütik: üks IT-valdkond kasvab väga hästi IT-ettevõtete koondkäive kasvas aastaga pea 12%, kuid väga hea näitajaga paistab silma eeskätt see valdkond, kes panustab toote loomisse, ütles Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Foto: Raul Mee

Kõiv rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et IT-tooteettevõtete käive kasvas aastaga üle 20%, mis on "väga hea näitaja". Käibenäitajate järgi tundub, et vahepealne kriis on ületatud, märkis analüütik.

Samas toonitas Kõiv, et IT-sektoris hoiab praegu hinnataset all suur hulk riigihankeid – erasektori tellimustega võrreldes võib hind erineda kohati mitmekordselt.

Lisaks avas Kõiv, kuidas läheb praegu advokaadibüroodel ja logistikaettevõtetel.

Sigrid Kõivu intervjueeris Indrek Lepik.