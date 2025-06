Tagasi 04.06.25, 16:00 Kriis lõi suurte ja väikeste puidutöösturite vahele selgema lõhe Eesti puidutööstus on aasta alguses taastunud mõõdukalt, kuid ebaühtlaselt.

Swedbanki puidusektori juhi Alvar Mällo sõnul on 2025. aasta algus küll keeruline mahult ja käibelt, kuid kasumimarginaalid on paranenud. „Me ei räägi endiselt sellest kasumlikkusest, mida nägime 2021. või 2022. aastal,“ tõdes ta, kuid lisas, et panga kliendid on keerulisele ajale hästi vastu pidanud.