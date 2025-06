Tagasi 05.06.25, 11:29 Lindudest äri teinud mees: vanasti võeti püss ja tehti ära, nüüd tuleme meie Kui vanasti tekitasid linnud probleeme, siis aeti nad eemale püssiga, kuid nüüd on linnuprobleemidest teinud kasvava äri väikefirma Linnuabi Grupp. Ettevõtte üks asutaja ja omanik ning juht Eero Eikinen tunnistas, et oma tegemistele nad eraldi eriti reklaami ei tee.

Linnupüüdjad ei jää hätta ka ehitisse eksinud öökulli tabamisega.

Foto: Linnuabi Grupp

Eikineni sõnul on tõenäoliselt üks äri kasvamise põhjus selles, et lindude arvukus on suurenenud. Eikineni töö on peamiselt linnud kinni püüda, sealhulgas näiteks kaubanduskeskustes ja tootmishoonetes, ja hiljem loodusesse vabastada.

Eikinen tunnistas, et paremal juhul õnnestub lind kinni püüda mõne minutiga, aga vahel võib minna isegi mitu päeva.

Samuti andis Eikinen nõu, millised takistused hoiavad linde eemal ja milliseid vigu tasub vältida.

