Otsustajate TOPi võitja teeb ainult otsuseid, mis lasevad öösel magada

Eesti äriilma kõige mõjukaim otsustaja on tänavu ettevõtja Guido Pärnits, kelle läbirääkimised lõppevad alati nii, et iga osapool on otsustega rahul.

Otsustajate TOPi koostanud ajakirjanik Kristel Härma selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Guido Pärnits a jaoks on oluline, et tema tehtud otsused lasevad ka öösel magada. “Siis Pärnits teab, et keegi ei kannata tema otsuste pärast,” ütles Härma.