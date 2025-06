Tagasi 03.06.25, 14:00 Sutt: tarbija ei peaks keskenduma ainult elektri börsihinnale Äripäeva raadio rohetehnoloogia saates "Cleantech" on külas energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, et avada Eesti järgmise kümnendi energeetika eesmärke.

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.

Foto: Liis Treimann

Üks olulisemaid väljakutseid on taastuvenergia tootmise hoogustamine ja juhitavate võimsuste arendamine. „Kui me soovime, et oleks rohkem kodumaist elektrit ja vähem hinnakõikumisi, siis on selge, et tootmisvõimsust tuleb juurde ehitada,“ märgib Sutt. Ta rõhutab, et eesmärk jääda 2030. aastaks elektri aastatarbimise lõikes 100% taastuvenergia juurde on endiselt mõistlik suund, kuid vajab paindlikkust ja tugevat regionaalset koostööd.

Minister rõhutab, et elektrihindade arutelu on Eestis sageli liiga kitsas ja keskendub ainult börsihinnale, kuigi tarbija jaoks määrab lõpparve midagi palju enamat. „See meenutab mulle üheksakümnendaid, kui iga päev räägiti, kuidas Tallinna börsil läks. Nüüd on meil samasugune elektrihinna rubriik, aga tegelikult peaksime rääkima kogukulust – seal on sees ka võrgutasud, maksud, aktsiisid,“ sõnab Sutt. Lisades, et kõige kindlam viis hinnasurvet vähendada on kodumaise tootmisvõimsuse kasvatamine, mis vähendaks sõltuvust impordist ja turu kõikumistest. Selle jaoks on eriti maismaa tuul täna odavaim tootmisviis ning selle arendamist tuleb poliitiliselt toetada.

Milline on tuumaenergia potentsiaal Eestis, kui palju ootame puhast tulevikutööstust ja mis saab Ida-Virumaast peale põlevkivitööstuse lõppu saab kuulata juba saatest. Saadet juhib Mart Valner.

