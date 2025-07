Mihhail Kõlvart: Reformierakond võiks tunnistada majanduses tehtud vigu

“Ma kardan, et ma ei ole valmis pakkuma kellelegi nutulaulu, aga vigade tunnistamine on normaalne,” ütleb Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart kommentaariks, kui uurida, kas Reformierakonna mitme tipppoliitiku sõnastatud eeldus, et enne kahe erakonna võimalikku koostööd peaks Keskerakond tunnistama avalikult minevikus tehtud vigu, on realistlik.