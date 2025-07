Tagasi 14.07.25, 10:08 Turismiettevõtja poole väiksemast käibest: nii keerulist aastat pole varem olnudki Vudila mängumaa ja Asva Viikingiküla omanik Kajar Lember rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et oma 20aastase kogemuse juures ta nii keerulist suve ei mäletagi kui tänavune. "Kukkumine käibes on olnud Vudila poolt vaadates umbes pool."

Kuula intervjuust, kuidas on ettevõtja Kajar Lember suutnud tööjõukulusid kontrolli all hoida ja kuidas on tarbijakäitumine muutunud.

Foto: Liis Treimann

Ettevõtja jaoks on ainus positiivne noot, et suvi ei ole veel läbi. "Vudilaga on keerulisem kui Viikingikülaga, sest seal on suur energiakulu. Vahet väga pole, kas sul on seal õue peal 1500 inimest või 15 – pead ikkagi pakkuma inimesele teenust," rääkis Lember.