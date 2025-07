Tagasi 29.07.25, 13:30 Hiljuti 2 miljonit kaasanud idufirma otsib vana elektriauto akust uut supermaterjali Idufirma Jälle Technologies arendab tehnoloogiat, mis võimaldab liitiumioonakude sees olevast grafiidist toota kõrgväärtuslikku materjali, mis võib tugevdada näiteks betooni enam kui 70% või kanda elektrit üliefektiivselt.

Idufirma Jälle juht Erki Ani avab saates “Cleantech” täpsemalt ettevõtte tegemisi.

Foto: Mart Valner

“Meie tehnoloogia suudab grafiidist väärindada kuni 30–40% grafeeni-laadseks materjaliks,” selgitas Jälle tegevjuht Erki Ani

Hetkel tegutsetakse veel laboritingimustes, kuid eesmärk on jõuda tööstusliku skaalani ja luua koostöövõimalusi teiste taaskäitlusettevõtetega.

“Me ei pruugi ise hakata suuri tehaseid püsti panema, aga meie tehnoloogia sobib väga hästi olemasolevate protsesside täiendamiseks,” kinnitas Ani. Euroopas on tema sõnul selle vastu juba tugev huvi – eriti seoses Euroopa Liidu plaaniga vähendada sõltuvust imporditud kriitilistest toormaterjalidest.

Kui suur on vajadus akude taastöötlemise järgi, kuhu see turg liikumas on ning milline on rahvusvaheline konkurents, saab pikemalt kuulata “Cleantechi” saatest, saadet juhib Mart Valner.