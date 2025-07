Tagasi 21.07.25, 12:02 Uus idu sätib end elektriautode vananemisest kasu lõikama Idufirma Jälle Technologies kaasas 2 miljoni eurot, mille toel arendab akude ringlusesse võtmise tehnoloogiaid. Ettevõtte juht Erki Ani loodab seejuures ärile hoo sisse saada elektriautode vanade akudega.

Idufirma Jälle Technologiese juht Erki Ani loodab uue tehnoloogiga saada akudest kätte kriitilised materjalid nagu nikkel, koobalt, liitium, mangaan, alumiinium ja vask.

Foto: Erakogu

Ani selgitas, et elektriautode akud kestavad ligikaudu 13–15 aastat. Arvestades, millal Euroopas elektrisõidukid populaarsust koguma hakkasid, võib oodata, et 4–5 aasta pärast jõuab järelturule suurem akude mass, millele hakatakse uut kasutust otsima, viitas ta.

“Me oleme täna väga ideaalselt ajastanud niimoodi, et selleks ajaks, kui see surnud akude mass peaks turule jõudma, on meie tootmise tase piisav, et me suudame mingit osa sellest massist käidelda,” rääkis Ani Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus selgitas Ani täpsemalt lahti, kuidas Jälle Technologies akusid efektiivsemalt taaskasutada proovib ja kuidas nad plaanivad uue tehnoloogia suureks äriks arendada. Juttu tuli süvaidu ambitsioonidest ja sellest, milline pilt vaatab vastu nii idu- kui ka rohetehnoloogiasektoris laiemalt.

Küsis Mai Kroonmäe.