Tagasi 29.07.25, 10:58 Seakatkuga pihta saanud lihatööstuse juht: “Moraalselt on väga raske” Kehtnas Frank Kutteri lihatööstusele kuuluvas, pea 4000 loomaga farmis avastati möödunud nädalal seakatk. Kõik loomad hukati ning kümneid tonne kaupa läks hävitamisele. Ettevõtte juht Ragnar Tammsalu tõdes, et tööstuse jätkamiseks vajavad nad riigi tuge.

Seakasvatus

Foto: Liis Treimann

Ragnar Tammsalu rääkis Äripäeva raadiole, et nii äri kui ka töötajad on moraalselt raskes seisus. Ta sõnas, et tootmistöötajad on hetkel kodus sundpuhkusel ja teadmatuses, mis edasi saab. Juhi sõnul pole välistatud ka koondamised.

Ettevõte loodab, et riigi poolt tuleb tööstusele abi, kuna nad ei tea, kui kaua peab tööstus suletud olema. Seafarmi saab avada alles kolme kuu pärast, märkis ta.

Samas loodab ta, et lihatööstus saab ka tulevikus jätkata, sest tunneb, et on Eesti inimeste südamesse pugenud. „Võtab klombi kurku, kui palju positiivset tagasisidet oleme saanud – nii kõnedes, sotsiaalmeedias kui igalt poolt mujalt,“ rääkis Tammsalu.

Lisaks tuli intervjuus juttu, kas firma otsus panna tööstus ja farm kõrvuti ei olnud juba eos ohtlik, ning millised täpsemalt on traagilise olukorra võimalikud tagajärjed, saab kuulata intervjuust.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.