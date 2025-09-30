Tagasi 30.09.25, 14:01 Tehisintellekt imbub töökeskkonda. "Vestlusrobot peab müüma, mitte segama" Klienditugi on e‑kaubanduses sageli määrava tähtsusega ja just sellest sõltub, kas ost saab teoks või jääb katki, paljud automaatsed klienditoe lahendused pole aga seni toiminud.

Askly asutaja Sandra Roosna ja saatejuht Kuldar Kullasepp Maksekeskusest.

Foto: Äripäev

Saates "E‑kaubanduse areng ja tulevik" on külas juturoboteid loova idufirma Askly asutaja Sandra Roosna, kellega arutame, kuidas tehisaru saab müüki toetada ja mida tähendab, kui AI muutub meeskonnaliikmeks.

Saates selgub, miks vestlusaken peaks olema seal, kus on "osta" nupp, ja kuidas üks hästi seadistatud juturobot võib pikendada kliendi sessiooni veebilehel kuni kümnekordselt.

Roosna jagab praktilisi näiteid sellest, kuidas lihtsate korduvate küsimuste automatiseerimine vähendab meeskonna töökoormust ning tõstab kliendikogemuse kvaliteeti. Ta ütles, et täna ei päde enam see, et info on lihtsalt veebilehel olemas, klient tahab vastust kohe.

Räägime ka sellest, miks suurettevõtete AI‑lahendused kipuvad hätta jääma ja kuidas väiksemad e‑poed suudavad oma fookusega luua paremaid vestlusroboteid. Saate lõpuks vaatame aastasse 2030: kas e‑poes ostlemine tähendab siis vaid vestlust virtuaalse assistendiga?

Saadet juhib Kuldar Kullasepp Maksekeskus est.