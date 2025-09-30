Forus Takso tegevjuht Tiit Isop: ärikliendid on sageli üllatunud, et taksopartner võtab kõik enda kanda
Usaldus on äris kõige olulisem ning see kehtib ka transporditeenuses. Inimeste päevakava on tihe ning iga minut loeb. Viimane asi, millele soovitakse väärtuslikku aega kulutada, on hilinev või ärajäänud taksosõit ning määrdunud ja ebamugav sõiduk. Samuti juhuslikud pimekohtingud autojuhiga, mis võivad jätta pikemaks ajaks halva tunde.
Forus Takso soovib igal ajal olla usaldusväärne ja strateegiline äripartner. Ettevõte sõidukipark on suur ja pakub taksosid erinevateks olukordadeks.
Foto: Maksim Toome
Eesti suurima ja vanima taksofirma Forus Takso äriklientide hulgas on nii riigiasutused, hotellid, suurettevõtted, väikesed firmad, haridusasutused jne. Forus Takso tegevjuht Tiit Isop kinnitab, et peamised põhjused, miks ärikliendid otsustavad Foruse kasuks, on usaldusväärsus – lubadustest peetakse alati kinni ja takso saabub õigel ajal. Nii juba mitukümmend aastat.
Taksoettevõttel on enam kui 30-aastane kogemus ja kliendid teavad, et lisaks usaldusväärsele teenusele on autod puhtad ning korras. „Meil on oma standardid, mida peame enda jaoks oluliseks ja latti me kindlasti alla ei lase. Taksosõit ei tohi jätta ruumi ebameeldivatele üllatustele.“
Tööaeg ei kulu teekonnale
Tihti avastavad uued kliendid Isopi sõnul enda üllatuseks, et taksopartner võib nende eest kõik ära korraldada – muu hulgas tegeleb töötajate logistikaga. Forus Takso on kindel ja turvaline koostööpartner näiteks paljudele ettevõtetele, mille töökohad asuvad linnast väljas ning kus tööpäevad võivata alata väga vara ja lõppeda hilistel õhtutundidel.
Oma töötajate transpordiks tellitakse ka bussifirmadelt teenust, kuid teinekord võib bussring venida üpris pikaks. Samuti on liikumine on piiratud kindlate peatustega ja väiksemate gruppide vedu ei pruugi end ära tasuda – seega on mõistlik suure bussi asemel oma inimesed paigutada mitmesse taksosse.
Keegi ei helista ega kirjuta kliendile, et takso- või bussijuht jäi haigeks. Klient sõlmib lepingu ja ülejäänu eest hoolitseme meie. Suhtleme oma klientidega aktiivselt ning leiame alati parimad lahendused.
Forus Takso tegevjuht Tiit Isop
Takso toob kiiresti ja otse tööle ning aeg kulub inimestel oma põhitööle, mitte sõitmisele. Taksoettevõte aitab soovi korral ka logistikaga, et ei juhtuks olukorda, kus kõikidele peab eraldi takso tellima. Inimesed saavad koopereeruda ja suuremate gruppide transpordiks saab vajadusel kasutada väikebusse.
„Neid ettevõtteid on üha rohkem, kes hindavad oma töötajaid ja kannavad hoolt, et nende inimesed jõuaksid kiiremini tööle ning sealt hiljem turvaliselt koju,“ kinnitab Isop.
Kuna Forus Taksol on suur taksopark erinevate autodega, leiab alati asendusauto, kui midagi peaks juhtuma või plaanid muutuma. „Keegi ei helista ega kirjuta, et takso- või bussijuht jäi haigeks. Klient sõlmib lepingu ja ülejäänu eest hoolitseme meie. Suhtleme oma klientidega aktiivselt ning leiame alati parimad lahendused. “
Äriklientidel on tavapärased igapäevased sõidud lennujaama ja tagasi. „Kui on vaja keegi lennujaamast transportida, pole meil muud vaja, kui inimese nime, lennunumbrit ja kellaaega. Lähme inimesele vajadusel sildiga vastu ning viime ta kokkulepitud ajal sinna, kuhu vaja.“
Mugav ja lihtne arveldamine
Forus Taksoga sõites ei pea kliendid tegelema tüütu paberimajanduse ega tšekkide kogumisega. Äriklientide jaoks on arveldamine tehtud väga mugavaks. Ettevõte saab oma konto, millele saab lisada oma töötajate telefoninumbri, millele määratakse sõiduõigus. Reaalajas on võimalik vaadata ülevaateid tehtud sõitudest ja kuludest.
Määrata saab nii sõidukordade arvu, limiite, kellaaegasid kui ka selle, kus taksosõit algab ning lõpeb. „Süsteemi kuritarvitamine on tänu limiitidele keeruline, kui keegi peaks hakkama tööandja kulul isiklikke sõite tegema. Kui kedagi väga huvitab, kust töötajad liiguvad, saab seda soovi korral väga hästi kontrollida,“ nendib Isop.
Foruse jaoks on igapäevane omaäriklientide transportimine lennujaama ja tagasi. Väga palju kasutatakse takso ettetellimise teenust.
Foto: Maksim Toome
Võimalus on tellida endale ka füüsiline taksokaart ning maksta oma sõitude eest Forus äpis. Forus Takso puhul jääb alati võimalus tellida takso läbi dispetšeri numbril 1200. Neid inimesi on Tiit Isopi kinnitusel endiselt üllatavalt palju, kes hindavad personaalsust ja suhtlemist ning ei kasuta taksoäppe.
Keskkonnanäitajad üha olulisemad
Tiit Isop näeb oma kogemuse põhjal, kuidas taksopartnerilt oodatakse üha rohkem. Kui varem oli taksosõit lihtsalt mugav liikumisviis punktist A punkti B jõudmiseks, siis nüüd soovivad kliendid muu hulgas andmeid ja ülevaateid oma sõitude keskkonnamõjust.
Ettevõtete jaoks on ESG aruandlus muutunud oluliseks, mistõttu jälgitakse hoolega, kui palju kilomeetreid sõidetakse fossiilkütusega, palju kasutatakse hübriidsõidukeid ja milline osa sõitudest toimub elektrijõul. „Me liigume nende ootustega kaasa – arendame oma teenust ja pakume klientidele täpseid aruandeid ning ülevaateid, mis aitavad neil oma kestlikkuse eesmärke täita,“ kinnitab Isop.
Forus Takso tegevjuht Tiit Isop
Foruse taksopargis on 90 protsenti sõidukitest hübriidid. Lisaks suureneb järjest enam elektriautode osakaal. „Seega saame soovi korral oma kliente teenindada vaid elektriautodega ja õnneks saavad kliendid tänasel päeval aru, et keskkonnasäästlikkus võib rohkem maksta.“
Kokkuvõttes usub Isop, et Forus Taksost on saanud aastatega klientide jaoks palju enamat kui transporditeenuse pakkuja. Taksopartner aitab lisaks mugavatele sõitudele ka ettevõtetel aega kokku hoida, vähendada halduskoormust ning liikuda koos tänapäeva ootustega.
Forus Takso soovib olla usaldusväärne ja strateegiline äripartner ning pakkuda ettevõtetele lahendusi igaks olukorraks. Sul on ettevõttena vaja kiiret linnasõitu, töötajate transporti hilistel või varajastel tundidel, külalise transfeeri lennujaamast või autojuhiga esindussõitu – Forusegaon teenus alati professionaalne ja mugav!