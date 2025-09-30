Forus Takso tegevjuht Tiit Isop: ärikliendid on sageli üllatunud, et taksopartner võtab kõik enda kanda

Oma töötajate transpordiks tellitakse ka bussifirmadelt teenust, kuid teinekord võib bussring venida üpris pikaks. Samuti on liikumine on piiratud kindlate peatustega ja väiksemate gruppide vedu ei pruugi end ära tasuda – seega on mõistlik suure bussi asemel oma inimesed paigutada mitmesse taksosse.

Takso toob kiiresti ja otse tööle ning aeg kulub inimestel oma põhitööle, mitte sõitmisele. Taksoettevõte aitab soovi korral ka logistikaga, et ei juhtuks olukorda, kus kõikidele peab eraldi takso tellima. Inimesed saavad koopereeruda ja suuremate gruppide transpordiks saab vajadusel kasutada väikebusse.

„Neid ettevõtteid on üha rohkem, kes hindavad oma töötajaid ja kannavad hoolt, et nende inimesed jõuaksid kiiremini tööle ning sealt hiljem turvaliselt koju,“ kinnitab Isop.

Kuna Forus Taksol on suur taksopark erinevate autodega, leiab alati asendusauto, kui midagi peaks juhtuma või plaanid muutuma. „Keegi ei helista ega kirjuta, et takso- või bussijuht jäi haigeks. Klient sõlmib lepingu ja ülejäänu eest hoolitseme meie. Suhtleme oma klientidega aktiivselt ning leiame alati parimad lahendused. “

Äriklientidel on tavapärased igapäevased sõidud lennujaama ja tagasi. „Kui on vaja keegi lennujaamast transportida, pole meil muud vaja, kui inimese nime, lennunumbrit ja kellaaega. Lähme inimesele vajadusel sildiga vastu ning viime ta kokkulepitud ajal sinna, kuhu vaja.“

Mugav ja lihtne arveldamine

Forus Taksoga sõites ei pea kliendid tegelema tüütu paberimajanduse ega tšekkide kogumisega. Äriklientide jaoks on arveldamine tehtud väga mugavaks. Ettevõte saab oma konto, millele saab lisada oma töötajate telefoninumbri, millele määratakse sõiduõigus. Reaalajas on võimalik vaadata ülevaateid tehtud sõitudest ja kuludest.

Määrata saab nii sõidukordade arvu, limiite, kellaaegasid kui ka selle, kus taksosõit algab ning lõpeb. „Süsteemi kuritarvitamine on tänu limiitidele keeruline, kui keegi peaks hakkama tööandja kulul isiklikke sõite tegema. Kui kedagi väga huvitab, kust töötajad liiguvad, saab seda soovi korral väga hästi kontrollida,“ nendib Isop.