Tagasi ST 25.09.25, 14:55 Kuidas teha ettevõtte jaoks mõistlik valik: seadme ostuhind on üksnes jäämäe tipp Kui IT-spetsialistid ei jõua enam halvasti töötavate arvutite üle arvet pidada, töötajad peavad pidevalt tegelema tõrkuvate süsteemiga, või olulised dokumendid lähevad kaotsi, siis ei ole enam tegu vaid tehniliste muredega. See on ettevõttele reaalne rahaline kadu. Seetõttu on kriitiline mõista, et mida enam organisatsioon tehnoloogiast sõltub, seda olulisemaks muutub arvestada seadmete omamise kogukulu – sealhulgas ka hooldust ja tootlikkuse vähenemist – mitte pelgalt algset ostuhinda.

Foto: AUDRIUS DZIMIDAVICIUS

Ostuhind ei saa olla peamine

"Piisab paaritunnisest tööseisakust tehniliste probleemide lahendamiseks, et tiimis tekiks pinge ja sujuv töö katkeks. See toob kaasa tootlikkuse vähenemise, mis mõjutab ilmselgelt ärilisi tulemusi. Soov selliseid olukordasid vältida ongi üks peamisi põhjuseid, miks ettevõtted liiguvad järjest enam Apple’i ökosüsteemi poole," märgib C&C B2B müügiosakonna juht Heleri Järve.

Igapäevatööd mõjutavad tõrked võivad olla erinevad: aeglased ja hanguvad programmid, sünkroonimisvead, segadus dokumendiversioonide osas, või unustatud paroolid. Kõik need mured häirivad töörütmi ning eriti ebameeldivaks muutub olukord siis, kui ühe töötaja tehniliste murede tõttu jääb toppama kogu projekt.

"Tänases ärimaailmas, kus enamik protsesse on digitaliseeritud, võivad isegi lühiajalised tehnoloogilised tõrked avaldada pikaajalist mõju. Seadmete või tarkvara rikked vähendavad produktiivsust ning tekitavad ärilisi riske – klientide rahulolematus, lepingutähtaegade rikkumine ja mainekahju. Just seetõttu vaatavad paljud ettevõtted üha enam ostuhinnast kaugemale ning hindavad seadmete omamise kogukulu terve selle elutsükli vältel," rõhutab Järve.

Investeering tasub end pikas plaanis ära

C&C B2B müügiosakonna juht märgib, et pikemas perspektiivis võimaldavad Apple’i seadmed ja ökosüsteem ettevõtetel säästa nii aega kui ka raha. Esiteks on Apple’i seadmed uuenduslikud ja neid on lihtne kasutada, seega saavad töötajad rohkem ära teha ka ilma eriliste IT-teadmiseta. See säästab omakorda IT-osakonna ressursse.

Forresteri uuringu andmetel pöörduvad Maci kasutajad oma organisatsiooni IT-spetsialistide poole kaks korda harvemini ning need päringud lahendatakse keskmiselt 25% odavamalt.

Apple’i seadmed lähevad ka harvemini katki ja saavad kauem tarkvarauuendusi, mistõttu säilitavad nad oma väärtuse ja funktsionaalsuse pikema aja vältel. See tähendab, et nende omamise kogukulu kogu elutsükli jooksul on madalam.

"Apple’i ökosüsteemi peamised eelised on töökindlus ning madalamad hooldus- ja tugikulud. Pole juhus, et 100% Fortune 500 ettevõtetest kasutavad just Apple’i tooteid," ütleb Järve ja lisab, et ka uuringud näitavad, et töötajad, kes kasutavad Apple’i seadmeid, hindavad oma tootlikkust kõrgemaks ning rahulolu tööga kõrgemaks.

Usaldusväärne tehnoloogia suurendab efektiivsust

Kaasaegne äri vajab ühtselt toimivat tehnoloogilist taristut, mistõttu on igapäevaste väljakutsete lahendamine Apple’i toodete tuum.

Järve rõhutab, et kasutajate jaoks on Apple’i ökosüsteemi suurim eelis ühilduvus, mis muudab seadmete kasutamise tööks märgatavalt mugavamaks. Sama tähtis on aga seadmete töökindlus, mis tõstab nii töötajate rahulolu kui ka efektiivsust.

Näiteks M4 kiibistikuga MacBook Pro tagab parima jõudluse isegi kõige keerukamate ülesannete täitmisel: videotöötlus, mahukad andmeanalüüsid või samaaegne töö mitme suure programmiga. Seejuures pakub see kuni 24 tundi vastu pidavat akut, mida toetab vähene energiatarbimine. Kõik see kokku tähendab pikema elueaga seadet, millega kaasnevad madalamad tegevuskulud ja väiksem keskkonnamõju.

Kasulikke omadusi ei leia vaid arvutitest. Uus A18 protsessoriga iPhone 16e pakub enneolematut mobiilset jõudlust. Pikem aku kestus ja kiirem protsessor võimaldavad töötajatel tõhusalt töötada ka reisides või kaugtööd tehes.

"Usaldusväärne tehnoloogia ei ole luksus, vaid hädavajalik tööriist ettevõtetele, mis soovivad püsida konkurentsivõimelisena. Kui konkurendid kulutavad aega tehniliste probleemide lahendamisele ja kaotavad pidevate tõrgete tõttu väärtuslikku tööaega, töötavad Apple’i ökosüsteemi kasutajad katkestusteta, teevad kiiremini otsuseid ja jõuavad klientideni esimesena," ütleb Järve.