Tagasi ST 25.09.25, 14:14 Elutähtis side ja meedia: kuidas kriisiolukorras elanikkonda teavitada? Kuidas Eesti elutähtis side ja meedia püsivad töös siis, kui internet ja mobiilside tõrguvad – olgu põhjuseks torm, üleujutus või sõjaline kriis –, teeme selgeks värske saatesarja “Levira – eetris ja ühenduses” esimeses saates.

DAB+ ehk digiraadio platvorm muutub üheks oluliseks kriisikommunikatsiooni kanaliks.

Foto: Erakogu

Saatejuht Hando Sinisalu uurib, millised on realistlikud ohustsenaariumid, kuidas Levira tagab ERRi tele- ja raadioprogrammide eetrisoleku ka ilma elektri ja internetita, ning millist rolli mängivad varuvõrgud, generaatorid, satelliitlahendused ja piirkondlikud saatjad.

Juttu tuleb ka uuest hädaolukorra seadusest: edaspidi saavad teleteenuse edastajad (nt Levira, Telia, Elisa) kuvada kiiret ohuteadet, sõltumata vaadatavast kanalist, ning sireenid muutuvad ametlikuks hoiatusvahendiks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Selgitame, miks digiraadio (DAB+) on kriisiteavituses võtmetähtsusega – seade võib ärgata ise, suunata õigele kanalile ning näidata tekstilist juhist –, ja meenutame, et tavaline patareitoitel FM-raadio ning teleri toaantenni olemasolu võib kriisis olla otsustava tähtsusega.

Kuulajad saavad praktilised nõuanded: mida koju varuda, kuidas infot usaldusväärselt kätte saada ja miks tasub oma vastuvõtjad juba praegu üle kontrollida.

Kuidas kriisiolukorras elanikkonda teavitada?