Tagasi 01.09.25, 12:59 Sakala Hambaravi juht: patsientide maksevõime on kehvem ja ravijärjekorrad jäänud lühemaks Pereettevõtete TOPis seitsmendale kohale jõudnud Sakala Hambaravi juhi Hendrik Kiige sõnul peegeldub üldine majandussurutis hambaraviäris. Ka Soome patsiendi jaoks pole siin enam hambaid ravida odavam, rääkis Kiige Äripäeva raadiohommikus.

Hendrik Kiige (vasakult teine) firma Bluegate OÜ oli Äripäeva pereettevõtjate TOPis seitsemenda koha. Laiemale avalikkusele on ettevõtte tuntud kui Sakala Hambaravi.

Foto: Raul Mee

“Majanduslik surutis ja inimeste igapäevased raskused on tuntavad. Ravijärjekorrad on jäänud lühemaks, patsientide maksevõime on kehvem. Need märgid on selgelt olemas ja ma ei usu, et hambaravi erineb teistest valdkondadest,” rääkis Kiige.

Tema sõnul on vähenenud ka Soome patsientide arv Eestis, sest hinnavahe on aastatega kadunud. Mõnel juhul tulevad soomlased siia just lühemate ravijärjekordade tõttu, märkis ta.

Lisaks sõnas Kiige, et odavama hambaravi otsinguil Türki minek on kindlasti kasvav trend. “Täna see meid väga ei mõjuta, aga tulevikus võib olukord muutuda,” sõnas ta.

Lisaks tuli intervjuus juttu, kuidas käib pereettevõttes pidev töö- ja pereelu tasakaalu leidmine, milline on konkurents hambaraviäris ning mida teha, et hambaarsti juurde võimalikult harva sattuda.

Küsis Hando Sinisalu.