Equinor investeerib Ørstedi emissiooni miljard dollarit
Norra börsil noteeritud nafta- ja gaasifirma Equinor investeerib Taani suurimasse energiaärisse miljard dollarit, kuna Ühendriikide presidendi Donald Trumpi valitsus andis korralduse peatada ettevõtte meretuulepargi projekt.
Veel 2020. aastal kirjutasin, et maailma suurima tuulikutootja taganttuul on tugevnenud megatrendiks. Joe Bideni võit USA presidendivalimistel, Euroopa roheline kurss ja Hiina kliimalubadused panid taastuvenergia aktsiad lendama. Nüüd on olukord muutunud kardinaalselt.