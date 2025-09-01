Tagasi 01.09.25, 12:22 Eestis jõudis digiraadio ametlikult eetrisse 1. septembril alustavad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Koerus ja Valgjärvel tööd digiraadio DAB+ saatjad. Äripäeva raadio on nende 23 raadiokanali seas, mida digiraadiost kuulata saab.

Äripäeva raadiot saab kuulata nii FMist kui digiraadiost ehk DAB+ levialadel.

Foto: Liis Treimann

Esimeses etapis katab digiraadio levi suuremad linnad ja maanteed, kuna peamine DAB+ vastuvõtt toimub autos. Oktoobrikuu jooksul lisanduvad viiele saatejaamale Haapsalu, Kohtla-Nõmme Ida-Virumaal, Orissaare Saaremaal ja Pehka Lääne-Virumaal.

Võrreldes FMiga pakub DAB+ ühtlasemat heli kvaliteeti ja võimaldab lisateenuseid nagu digiraadio ekraanil kuulajale täiendava sisu edastamine. Samuti saab digiraadio kaudu edastada ohuteavitusi. „Ehkki DAB+ näol on tegemist digitaalse lahendusega, pole selle kaudu raadio kuulamiseks tarvis internetiühendust, vaid piisab ainult DAB+ võimekusega raadiovastuvõtjast,“ märkis Levira juhatuse liige ja meediateenuste direktor Indrek Lepp.

Lepp toonitas, et senine ultralühilaine ehk FM-saatjate võrk jätkab samuti tööd. „Eestis on jätkuvalt palju raadiovastuvõtjaid, millel puudub DAB+ võimekus, mistõttu on oluline säilitada ka FM-saatjavõrgu töö. See on eriti oluline võimalikus kriisiolukorras, kus info peab jõudma nii paljude Eesti inimesteni kui võimalik,“ sõnas ta.

Seoses digiraadio testvõrgult alalisele DAB+ saatjate võrgule üleminekuga oli esmaspäeva, 1. septembri südaööst orienteeruvalt kella 6ni hommikul digiraadio eetris vaikus.

Turu-uuringute ASi käesoleval aastal läbi viidud uuringu kohaselt on digiraadiot kuulanud 11% Eesti elanikkonnast ja DAB+ võimekusega raadiovastuvõtjaid on hinnanguliselt 120 000.

DAB+ digiraadio on Eestis testteenusena olnud eetris alates 2022. aasta detsembrist. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet viis 2025. aasta alguses läbi digiraadio sageduslubade konkursi, mille võitis Levira pakkumine.

Lisainfot DAB+ kohta ja digiraadio kanalite nimekirja leiab veebilehelt https://dabplus.ee/