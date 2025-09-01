Äripäev
  • OMX Baltic−0,04%296,08
  • OMX Riga0,31%922,4
  • OMX Tallinn−0,2%2 015,24
  • OMX Vilnius0,08%1 226,62
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,17%9 203,16
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,55
  • 01.09.25, 12:22

Eestis jõudis digiraadio ametlikult eetrisse

1. septembril alustavad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Koerus ja Valgjärvel tööd digiraadio DAB+ saatjad. Äripäeva raadio on nende 23 raadiokanali seas, mida digiraadiost kuulata saab.
Äripäeva raadiot saab kuulata nii FMist kui digiraadiost ehk DAB+ levialadel.
  • Äripäeva raadiot saab kuulata nii FMist kui digiraadiost ehk DAB+ levialadel.
  • Foto: Liis Treimann
Esimeses etapis katab digiraadio levi suuremad linnad ja maanteed, kuna peamine DAB+ vastuvõtt toimub autos. Oktoobrikuu jooksul lisanduvad viiele saatejaamale Haapsalu, Kohtla-Nõmme Ida-Virumaal, Orissaare Saaremaal ja Pehka Lääne-Virumaal.
Võrreldes FMiga pakub DAB+ ühtlasemat heli kvaliteeti ja võimaldab lisateenuseid nagu digiraadio ekraanil kuulajale täiendava sisu edastamine. Samuti saab digiraadio kaudu edastada ohuteavitusi. „Ehkki DAB+ näol on tegemist digitaalse lahendusega, pole selle kaudu raadio kuulamiseks tarvis internetiühendust, vaid piisab ainult DAB+ võimekusega raadiovastuvõtjast,“ märkis Levira juhatuse liige ja meediateenuste direktor Indrek Lepp.
Lepp toonitas, et senine ultralühilaine ehk FM-saatjate võrk jätkab samuti tööd. „Eestis on jätkuvalt palju raadiovastuvõtjaid, millel puudub DAB+ võimekus, mistõttu on oluline säilitada ka FM-saatjavõrgu töö. See on eriti oluline võimalikus kriisiolukorras, kus info peab jõudma nii paljude Eesti inimesteni kui võimalik,“ sõnas ta.

Seoses digiraadio testvõrgult alalisele DAB+ saatjate võrgule üleminekuga oli esmaspäeva, 1. septembri südaööst orienteeruvalt kella 6ni hommikul digiraadio eetris vaikus.
Turu-uuringute ASi käesoleval aastal läbi viidud uuringu kohaselt on digiraadiot kuulanud 11% Eesti elanikkonnast ja DAB+ võimekusega raadiovastuvõtjaid on hinnanguliselt 120 000.
DAB+ digiraadio on Eestis testteenusena olnud eetris alates 2022. aasta detsembrist. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet viis 2025. aasta alguses läbi digiraadio sageduslubade konkursi, mille võitis Levira pakkumine.
Lisainfot DAB+ kohta ja digiraadio kanalite nimekirja leiab veebilehelt https://dabplus.ee/.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Hinnatõus pani USA aktsiaturule augustis punase punkti

