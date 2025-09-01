Aigar Vaigu: hull naaber ja loodus tekitavad meile jamasid niikuinii, parem selles olla tarkade inimestega
„Meie parim konkurentsieelis ja võiks öelda ka meie parim julgeoleku garantii on targad inimesed,“ rääkis teadmiste päevale pühendatud „Kuuma tooli“ saates tehnikateaduste doktor ja Metroserti juht Aigar Vaigu.
Tehnikateaduste doktor ja Metroserti juht Aigar Vaigu purustas ka müüdi tehisintellektist kui töökohtade hävitajast. “Mitte tehisaru ei võta sinu töökohta, vaid inimesed, kes oskavad tehisaru kasutada, võtavad sinu töökoha," ütles ta.
Foto: Raul Mee
Riigifirma Metrosert on saanud kokku 16 miljonit eurot rakendusuuringute keskuse loomiseks, et täita sellega eksportivate ettevõtete jaoks olulist arendusprotsessi tühimikku, ütles ettevõtte juht Aigar Vaigu.