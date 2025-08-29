AS Narva Soojusvõrk soojusenergia konkursi teade

AS Narva Soojusvõrk teatab konkursi korraldamisest soojusenergia ostmiseks kogumahus kuni 300 000 MWh/aastas. Konkursi eesmärgiks on leida soodsaima hinnaga soojusenergia müüja.
Konkurss viiakse läbi vastavalt kaugkütteseadusele, majandus-ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määrusele nr. 47 „Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika“ ning korraldatava konkursi pakkumise kutse dokumentides kehtestatud tingimustele.
Kogu info konkursi, dokumentide ja võimalike muudatuste kohta avaldatakse AS Narva Soojusvõrk kodulehel www.nsv.ee.
Kavandatava lepingu olulisemad tingimused:
- Tootmisseadmed peavad asuma AS Narva Soojusvõrk poolt opereeritava kaugküttevõrgu läheduses;
- Tootmisseadmete omanik või operaator avaldab soovi sõlmida leping soojusenergia müügiks algusega hiljemalt 01.12.2028 tähtajaga 12 aastat alates tootmise alustamisest. Poolte kokkuleppel võib soojuse ost-müük alata varem;
- Ostetav soojuse tootmisvõimsus – kokku 80 MW-85 MW; ühe sõlmitava lepingu alusel ehitatava tootmisseadme nominaal soojusvõimsus peab olema vähemalt 20 MW ja see peab olema reguleeritav vahemikus 7-20 MW (suvine koormus);
- Ostetava soojusenergia kogus on kuni 300 000 MWh/a, soojuse tarbimine on aasta vältel ebaühtlane.
- Eelistatakse valdavalt taastuvatest energiaallikatest toodetud soojust või valdavalt tõhusa koostootmise režiimis taastuvatest energiaallikatest, jäätmetest jäätmeseaduse tähenduses, turbast või põlevkivitöötlemise uttegaasist toodetud soojust ning parimat olemasolevat keskkonnasäästlikku tehnoloogiat;
- Konkursi võitja peab tagama võrguettevõtja soojusega varustamise hiljemalt alates 01.12.2028;
- Konkursi võitja hinnapakkumuses pakutud soojuse hind euro/MWh fikseeritakse esimeseks kolmeks aastaks alates soojuse ostmise alustamisest.
Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 90 päeva jooksul ehk hiljemalt 1. detsembril 2025 kell 12.00 elektrooniliselt ja krüpteeritult e-posti aadressile [email protected]
. Hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.
Ülejäänud tingimused, sh kvalifitseerimise tingimused, pakkumuse esitamise kriteeriumid, konkursi kohta selgituste andmise kord ning konkursi tingimuste muutmise lubatavatus on leitavad Narva Soojusvõrgu kodulehelt www.nsv.ee
.