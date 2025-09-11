Tehisintellekti plahvatuslik tõus võis teha Jaan Tallinnast Eesti neljanda miljardäri

Jaan Tallinnast võib olla saanud Eesti neljas miljardär tänu tehisintellekti firma Anthropicu väärtuse hüppelisele kasvule.
- Jaan Tallinna osalus tehisintellekti ettevõttes Anthropic pole avalikult teada, kuid võimas väärtuse kasv annab oletada, et ka väike osalus võib väärt olla miljardeid.
- Foto: Tanel Meos
Tehisintellekti arendav ettevõte Anthropic, mille üks varajasi investoreid on eestlane Jaan Tallinn, kaasas hiljuti 13 miljardit dollarit, mis kergitas firma väärtuse 183 miljardi dollarini. See tehing võib tähendada, et Tallinnast on saanud Kristo Käärmanni, Taavet Hinrikuse ja Markus Villigu kõrval Eesti neljas miljardär.
AI-ettevõtte Anthropic väärtus kasvas sel nädalal avalikustatud rahastusvooru järel 183 miljardi dollarini, ettevõtte varajane investor oli Jaan Tallinn.
