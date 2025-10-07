Pankrotistunud ehitusfirma juht pareeris kohtus suurt kahjunõuet
Ehitusfirma M.N.A. nõudis nüüdseks pankrotistunud Eviko Ehituse juhilt Erik Liivalt üle 130 000 euro kahjuhüvitist. Maakohus aga põrmustas esimese otsusega kaebuse ja Liiv lõi letti mitmeid kordi suurema vastunõude.
Kui kaks Eviko-nimelist pankroti suunas liikuvat ehitusettevõtet nimetavad hädade põhjusena turuolukorda ja paindumatuid tellijaid, siis partneritest võlausaldajad viitavad Eviko hulljulgele käitumisele riigihangetel.
