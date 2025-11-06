Nordecon andis käibes ja kasumis tagasi

Nordeconi juhatus prognoosib käesoleva aasta kokkuvõtteks tegevusmahu vähenemist võrreldes 2024. aastaga.
Foto: Liis Treimann
Kolmandas kvartalis vähenes Nordeconi müügitulu võrreldes eelmise aastaga ligi 14 protsenti, 55 miljoni euroni. Puhaskasumiks kujunes 2,1 miljonit eurot ehk 6 senti aktsia kohta, mida on mullusest 23 protsenti vähem.
Insenerihariduse populariseerimine on hakanud andma tulemusi, kuid tööjõupuudus selles valdkonnas pole veel kaugeltki kadunud, rääkis Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak. “Lootusekiir on, aga loorberitele ei tohiks jääda puhkama,” märkis ta.
