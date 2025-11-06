Äripäev
  • OMX Baltic0,14%291,77
  • OMX Riga0,46%915,23
  • OMX Tallinn0,18%1 909,45
  • OMX Vilnius−0,14%1 258,75
  • S&P 5000,37%6 796,29
  • DOW 300,48%47 311
  • Nasdaq 0,65%23 499,8
  • FTSE 1000,64%9 777,08
  • Nikkei 2251,34%50 883,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,94
  • 06.11.25, 08:22

Nordecon andis käibes ja kasumis tagasi

Ehitusfirma Nordecon teatas kolmanda kvartali käibe ja kasumi langusest, viidates ehitussektori konarlikule taastumisele ja nõrgenenud grivnale.
Nordeconi juhatus prognoosib käesoleva aasta kokkuvõtteks tegevusmahu vähenemist võrreldes 2024. aastaga.
  • Nordeconi juhatus prognoosib käesoleva aasta kokkuvõtteks tegevusmahu vähenemist võrreldes 2024. aastaga.
  • Foto: Liis Treimann
Kolmandas kvartalis vähenes Nordeconi müügitulu võrreldes eelmise aastaga ligi 14 protsenti, 55 miljoni euroni. Puhaskasumiks kujunes 2,1 miljonit eurot ehk 6 senti aktsia kohta, mida on mullusest 23 protsenti vähem.
Ajaloo suurim kaitsetööstuse investeering saab viimast lihvi
Kuum tool
Ajaloo suurim kaitsetööstuse investeering saab viimast lihvi
