USA nõuab Ukrainalt võimatut

Pärast Ukraina nn rahuplaani avaldamist, mida on küll muudetud, kuid mille sisu ei ole avalik, tundub, et enam-vähem on kõikides asjades juba kokku lepitud, rääkis geopoliitika asjatundja Raivo Vare saates “Globaalne pilk”.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.