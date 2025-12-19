Tagasi Eestlane hõivas Rootsi pangas kõrge koha Stockholmi börsil noteeritud TF Banki uus ärijuht on eestlane Vilma Sool, kes asub 1. jaanuarist tööle ka grupi juhatuse liikmena.

Vilma Sool , kes on kuus aastat vedanud ka panga Eesti filiaali, hakkab juhtima äri, mis on teatud näitajate järgi võrreldav Eesti turult näiteks Coop Pangaga: mõlema panga laenuportfell jääb 2 miljardi euro juurde.

Sool rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et juhina on tema fookus seatud ettevõtte kasvule. Kõige suurem kasv võiks tulla Saksamaalt, aga hoogsat edasiminekut on oodata ka näiteks Norrast, Austriast ja Itaaliast.

Pressiteate järgi hakkab Sool uues rollis juhtima TF Banki äristrateegiat ning andma hoogu tarbimislaenude, krediitkaartide ja e-kaubanduse lahenduste kasvule kogu Euroopas.