Rootsi suurpanga tulemused ületasid ootusi

Rootsi suurpank Handelsbankeni kolmanda kvartali tulemused ületasid mitmel puhul natuke analüütikute prognoose. Esile saab tõsta laenumahtude kasvu, mis aitas tasakaalustada langevate intressimäärade mõju.
Riias asuva ärikeskuse Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project kuulutas välja oma võlakirjaprogrammi viienda emissiooni, pakkudes investoritele tagatud võlakirjadega 10% aastaintressi poolaastaste kupongimaksetega. Ärikeskuse ehitus on nüüdseks ületanud poole teekonnast ning ka vajalikust finantseeringust on pool kaasatud. Emissioonist laekuvat raha kasutatakse eelkõige olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ning ehitustööde rahastamiseks.