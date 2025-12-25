Tehisintellektist kinnisvarahalduses: AI mutrit veel kinni ei keera

Arutelu keskmes oli küsimus, kas tehnoloogia asendab tulevikus inimese, kusjuures osalejad rõhutasid et kuigi AI on võimekas tööriist rutiinsete tegevuste automatiseerimiseks ja andmete analüüsimiseks, jäävad kriitilised otsused ning empaatiline suhtlus endiselt inimese vastutusalasse.

Lisaks tehiajule käsitleti ka BIM-mudelite ja digitaalsete kaksikute praktilist väärtust hoone elukaare juhtimisel, avati millised tööriistad ja pilvelahendused on juba kasutusel, mida need reaalselt muudavad, mil moel muuta inimfaktor vastuvõtlikkus muutusele ehk kuidas muuta koristusteenindajad, tehnikud ja haldurid uue tehnoloogiale vastuvõtlikuks. Ning ka seda, kes vastutab, kui AI teeb vale otsuse.

Vestluringi juhtis kinnisvarauudiste portaali juht Siim Sultson.