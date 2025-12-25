Tehisintellektist kinnisvarahalduses: AI mutrit veel kinni ei keera

Einar Laagriküll
tuletas novembri lõpus toimunud kinnisvara korrashoiu konverentsil esinedes meelde, et lühikeses plaanis me hindame tehnoloogia mõju üle ning pikas plaanis hoopis alahindame. “Ehk et kui täna tundub, et AI on võluvits, mis kõik lahendab, siis ma väidaks, et ilmselt ta kõike ei lahenda.”
Vestlusringis osalenud Proact Haldus
e asutaja Janek Hintsov
lisas, et kui tekib arvamus, et tehisintellekti tõttu pole ka halduses enam vaja mõelda, siis see pole tõsi. “Ei ole nii, et paned mingi mõtte sinna sisse ja kõik. Tehisintellekt on järjekordne võimalus laiendada oma infovälja.”
Saates "Ruutmeetrite taga" vahendame konverentsil salvestatud vestlusringi, kus eksperdid analüüsisid tehisintellekti ja digilahenduste rolli kaasaegses kinnisvarahalduses.