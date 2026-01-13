Eesti Raudtee tulevane juht uutest turgudest: kaup läheb läbi Venemaa, aga ei peatu seal

Merle Kurvits alustab Eesti Raudtee juhina tööd mõne kuu pärast.
Foto: Andras Kralla
Merle Kurvits, kes veel praegu veab Operaili, selgitas, et võimalused praeguse kaubamahu suurendamiseks on piiratud, eeskätt Eesti geograafilisest asukohast tulenevalt. Ta rõhutas, et ei taha niivõrd keskenduda sellele, mis teekonda võimaldab Eesti Raudtee kauba liigutamiseks, vaid seab fookuse riikidele, kuhu kaup reaalselt jõuab.
Lisaks rääkis Kurvits lähemalt, mida ta hakkab tegema teisiti võrreldes Eesti Raudteed varem vedanud inimestega.