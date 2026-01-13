Tagasi Eesti Raudtee tulevane juht uutest turgudest: kaup läheb läbi Venemaa, aga ei peatu seal Kaubamahu suurendamiseks keskendub Eesti Raudtee Kesk-Aasia turule, kuhu kaup liigub läbi Venemaa, ütles aprillist Eesti Raudteed juhtima hakkav Merle Kurvits. Hommikuprogramm

Merle Kurvits, kes veel praegu veab Operaili, selgitas, et võimalused praeguse kaubamahu suurendamiseks on piiratud, eeskätt Eesti geograafilisest asukohast tulenevalt. Ta rõhutas, et ei taha niivõrd keskenduda sellele, mis teekonda võimaldab Eesti Raudtee kauba liigutamiseks, vaid seab fookuse riikidele, kuhu kaup reaalselt jõuab.

Lisaks rääkis Kurvits lähemalt, mida ta hakkab tegema teisiti võrreldes Eesti Raudteed varem vedanud inimestega.

Merle Kurvitsat intervjueeris Lauri Leet.