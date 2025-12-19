Eesti Raudtee uus juht tuleb Operailist

Läti Raadio teada on poliitikud Riias jõudnud kulude kokkuhoiuga sinnamaale, kus kõva häälega räägitakse plaanist jätta Riia ja Eesti vahel 60 kilomeetri pikkune Rail Balticu lõik vanale rööpmelaiusele.
Vilniuse energia- ja tehnikamuuseum täitub vaikselt. Kohale saabuvad Rail Balticu esindajad, kõigi Balti riikide ametnikud ning ka Hispaania delegatsioon, et sõlmida miljardiline leping raudtee elektrifitseerimiseks. Kuigi ehitusplatsidel käib hoogne töö, muutuvad plaanid üha tagasihoidlikumaks.
Raudtee elektrifitseerimine ja Rail Balticu ehitus on poliitilised projektid, mis jäävad alati kahjumlikeks ehk toetust vajavateks, kirjutab transiidiärimees Oleg Ossinovski vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.