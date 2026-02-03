03.02.26, 08:27 Analüütik: suure mõjuga ehitussektor näitab kasvumärke Ligi 7000 töötajaga ehitussektor oli viimases kvartalis sisuliselt paigalseisus, kuid juhtide küsitlus annab julgust kasvu tulekuks, ütles Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Sigrid Kõiv rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ehitusettevõtete juhid prognoosivad väikest kasvu paljudele näitajatele, vaid kasumlikkusega on veel tegemist. Oluline on ära märkida ettevaade töötajate arvu kasvule, mis võiks anda märku tulevasest tööde mahu kasvust, toonitas Kõiv.

Lisaks selgitas Kõiv lähemalt, mis toimub praegu taristuehituses, puidutööstuses ja raamatupidamises.

Sigrid Kõivu intervjueeris Neeme Korv.

