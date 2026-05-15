15.05.26, 10:05 Sven Kukemelk: Air Balticu suvised graafikumuutused on äri loomulik osa Air Baltic muutis hiljuti oma suvist lennugraafikut, mis tähendab, et vähese nõudlusega lennud tühistati. Need aga ei peegelda Air Balticu rahalist seisu.

Lennundusekspert Sven Kukemelk julgeb ise Air Balticu lennupileteid osta.

Foto: Liis Treimann

“Keegi ei taha lennata 40% täituvusega,” ütles lennundusekspert Sven Kukemelk Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Siis korjatakse need lennud maha, sest sellel ei ole pointi.”

Tema sõnul tehakse Air Balticus kokkuvõttes äriliselt mõistlikke otsuseid.

AirBaltic teenis esimeses kvartalis 70 miljonit eurot kahjumit, mida on 139 protsenti rohkem kui möödunud aastal. Kukemelk rääkis intervjuus, kui valusalt võib Air Balticu kahjum lüüa eestlasi ning milliseid muutusi tuleks ettevõttel teha, et keerulised ajad elada üle.

Intervjueeris Aivar Hundimägi.