Reportaaž Soome motomessilt. “Elektritsikkel on nagu palja peega kuningas oma uutes rõivastes”

MP26 messil, mida traditsiooniliselt võõrustas Pasilas asuv Messukeskus, esitleti ligikaudu 1000 mootorratast, mopeedi, ATVd ja elektrisõidukit. Osalesid motoklubid, -matkajad, kindlustusfirmad, politsei ja paljud teised. Külalisi oli tänavu enam kui 55 000 inimest, teiste seas ka sajad Eesti motohuvilised. Tsikliehitajate võistlusel noppis Eestile taas auhinna valdkonnas tuntust kogunud Rasmus Leib
Äripäeva raadio sukeldus messimöllu ning küsis muljeid nii müüjatelt kui külalistelt.
Raadioreportaaž algab juba varahommikuselt parvlaevalt, kus Ameerika legendaarse tsiklibrändi Indian fännidest koosnev seltskond eestlasi motomaailma uudiseid avastama siirdus.