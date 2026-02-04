04.02.26, 11:47 Tarkvarafirma juht tehisarust: AI-agendid tulevad juba ise Facebooki, loovad krüptot ja meelitavad ligi pettureid Tehisaruagendid tegutsevad nüüdseks ligi nädal aega iseseisvalt neile eraldi loodud sotsiaalmeediakeskkondades, aga suudavad ka luua ise krüptomünte ja meelitavad ligi häkkereid, ütles tarkvarafirma DataSky juht Märt Ridala.

Märt Ridala selgitas, kui kaugele on tehisarumaailma vahepeal jõudnud, aga jagas selles orienteeriumiseks ka hoiatusi.

Foto: Raul Mee

"See on päris suur fenomen," leidis Märt Ridala Äripäeva raadio hommikuprogrammis. AI-agentidele on tehtud oma sotsiaalmeediaplatvorm Moltbook, kus nad loovad ka suhteid ja arutlevad selle üle, kas neil on eneseteadvus või mitte.

Samuti pääsevad nad läbi tuvastuslehtede, mis üritavad välja selgitada, kas kasutaja on inimene. "Neid on nii X-is, Facebookis, LinkedInis. Nad suhtlevad seal inimeste ja teiste agentidega," näitlikustas tarkvarafirma juht.

Samas jagas Ridala ka hoiatusi, mida ei tasuks praegu veel teha, kuna küberriskid on suured.

DataSky juhi sõnul areneb valdkond nii kiiresti, et kindlasti mõne aja pärast – tehisaru puhul tähendab see mõnda nädalat – on olemas turvalisemad lahendused. "Kui see aeg tuleb, siis kindlasti tasub olla asjaga kursis. On näiteid, kus agent saab olla kasulik," lisas ta. Ridala sõnul võiks täienenud AI-agenti kasutada näiteks riigihangete läbitöötamisel ja isegi ettevõtte nimel pakkumiste tegemiseks.

Märt Ridalat intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.