Tagasi TEHISINTELLEKT

30.01.26, 13:07 "See on esimene asi, mida Villigult küsida!” Valitsuse tehisaru nõukoda alustas prohmakaga Tõsiasi, et valitsuse juurde loodud tehisaru nõukoja Eesti.ai koosseisu ei kuulu naisi, rikub tõsiselt muidu igati head ja vajalikku algatust, leidsid ajakirjanikud arvamussaates “Äripäev eetris”.

Tehisaru nõukoja ellukutsuja, peaminister Kristen Michal.

Foto: Ints Kalnins, Reuters/Scanpix

Äripäeva ajakirjanik Laura Saks märkis, et tehisaru nõukoja loomist saatnud kriitika on igati õigustatud. Vähemalt riigikantselei AI-tiimi hakkab juhtima Kirke Maar, kes on praegu AIRE (AI & Robotics Estonia) strateegia ja rahvusvahelise koostöö juht.

“On tõesti kummaline, et teeme sellise nõukoja ja kaasame sinna ainult mehed! Nagu Äripäeva juhtkirjas öeldi: mees-AI on räme ressursi raiskamine. Kui arvatakse, et ühiskonda esindavad ainult mehed, siis nii see ju ei ole,” ütles Saks.

Neeme Korv lisas, et kindlasti peaks koosseisu küsimus olema esimene, mida esitada nõukoja etteotsa valitud Bolti kaasasutajale Markus Villigule.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates tuli juttu ka väärismetallide peadpööritavast hinnatõusust, mille juures Delovõje Vedomosti börsiajakirjanik Dmitri Fefilov hoiatas, et kulla ja hõbeda hind ületab praegu nende väärtust.

Ajakirjanikud arutlesid saates ka selle üle, kas valitsuse plaan reformida teist pensionisammast tagab ikka süsteemi jätkusuutlikkuse või on siin poliitilise ärapanemise mekk. Ajakirjanikud analüüsisid ka värskelt ilmunud Äripäeva Dividendide TOPi. Nagu “Äripäev eetris” saates tavaks, selgusid ka nädala võitja ja kaotaja.

Stuudios olid Delovõje Vedomosti börsitoimetaja Dmitri Fefilov ning Äripäeva ajakirjanikud Laura Saks ja Neeme Korv.