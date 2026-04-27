Ursula Riimaa: Euroopa tolliliit muutub, sest vanaviisi enam ei saa

Muutunud julgeoleku- ja majandusolukord nõuab Euroopa tolliseadustikus uute sammude astumist – seal hulgas selliste, mis usaldusväärsete ettevõtjate elu lihtsustavad, kirjutab maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja tolli alal Ursula Riimaa.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: millised reformid ootavad ees Euroopa tolliliitu ja kuidas need mõjutavad ettevõtjaid;

kuidas Ursula Riimaa kommenteerib tolli tuleviku IT-arhitektuuri muutusi;