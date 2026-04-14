Tagasi Kristi Raik USA ja Iraani konfliktist: Trump on end nurka mänginud Donald Trump on mänginud end väga keerulisse olukorda, samas kui Iraani režiim on valmis veel kannatama, rääkis rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik Äripäeva raadios. Hommikuprogramm

Raik selgitas, et Trumpi populaarsus on langenud alla 40% ning majanduslik olukord on keeruline. Kuna sügisel on tulemas vahevalimised, vajab ta kiireid tulemusi, et oma toetust kasvatada. Samal ajal on sõda Iraani vastu USAs väga ebapopulaarne.

"Ma usun, et Iraani režiimil erilist kiiret ei ole tegelikult. Ma arvan, et see kiire ja surve on rohkem Trumpil, USA poolel, mis ei ole USA jaoks väga hea läbirääkimispositsioon,” sõnas Raik.

Tema hinnangul on Iraani režiim vastupidav, sest autoritaarsel riigil on vähem sisepoliitilisi takistusi karmide meetmete kasutamiseks. Lisaks on kujunenud autoritaarsete riikide ring, kus nii Hiinal kui ka Venemaal on huvi Iraani toetada, märkis Raik.