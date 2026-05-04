Trumpi solvumine tekitab Euroopa kaitseplaanidesse sügava augu

USA presidendi otsus vähendada Saksa liidukantsleri kriitika peale Euroopas asuvat väekontingenti, tekitab suure peavalu kogu NATO-le.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- kuidas võib USA presidendi käik mõjutada Euroopa julgeolekut;
- mis põhjustel viibitab Saksa liidukantsler Friedrich Merz USA tollide kehtestamisele;
- millised on Euroopa liidrite seisukohad USA vägede vähendamise osas Saksamaal.
- Donald Trump (paremal) kritiseeris möödunud nädalal Saksa liidukantslerit Friedrich Merzi mitmel korral ja iga korraga üha teravamalt.
- Foto: Reuters/Scanpix
Külma sõja lõpus leppisid USA ja Nõukogude Liit kokku, et kõik raketid, mis lendavad kaugemale kui 500 kilomeetrit, ent mitte üle ookeani, on Euroopas keelatud. Initsiaalidega INF tuntuks saanud leppest sai peagi oluline osa meie maailmajao relvastuskontrolli arhitektuurist.
Ent oma esimesel ametiajal teatas Donald Trump, et Venemaa on lepet rikkunud ja 2019. aasta augustis võttis Washington leppelt oma allkirja. Kreml tegi seda ametlikult mullu. Sestajast saati on Euroopal suur mure: Venemaal on hunnik rakette, millega tabada ükskõik, millist Euroopa pealinna – Euroopal endal aga midagi sellist pole.
“Globaalne briifing”
on Indrek Lepiku esmaspäeviti ilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt kampaania.aripaev.ee/globaalne-briifing
USA lubas Joe Bideni ajal, et täidab võimelünga, kuniks Euroopa endale raketid hangib, kuid nüüd solvus Trump Saksa liidukantsleri peale ja teatas, et tühistab otsuse. Mis saab edasi, sõltub niisama palju Euroopa kaitsetööstusest kui ka USA Kongressist. Sellest allpool lähemalt.
Möödunud nädala kolm suurt lugu
Hormuzi väin püsib lukus. USA ja Iraan pole siiani kokku leppinud mehhanismis, mille abil avada energiakaubandusele kriitilise tähtsusega meretee, rääkimata laiemast rahuleppest. Nädalavahetusel ütles Trump, et on saanud iraanlastelt ettepaneku sõja lõpetamiseks, ent sama soojaga ähvardas ta Iraani hoopis uute õhurünnakutega.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Ameerika Ühendriigid alustavad esmaspäeval Hormuzi väinas lõksu jäänud laevade turvaliselt piirkonnast välja juhtimist, teatas USA president Donald Trump.
Julgeolekuekspert Rainer Saks nendib, et sõda Iraanis on hõivanud USA tähelepanu pea täielikult. Tema sõnul maksab aga ameeriklastele karmilt kätte võimetus Ukraina kogemusest õppust võtta.
Ukraina unikaalne kogemus droonisõjas on andnud Kiievile märksa kõvemad kaardid, kui Valges Majas arvati.
Saksamaa plaanib aastatel 2026–2030 kulutada kaitsele 779 miljardit eurot, mida on kaks korda rohkem kui eelmisel viiel aastal.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.