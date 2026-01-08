Saladuseloor langeb: aasta investori ja investeerimisteo nominendid
Kui börsilangused ja -tõusud kõrvale jätta, siis minu jaoks on aasta kõige põnevam investeerimisega seotud hetk see, kui selguvad aasta investori ja investeerimisteo nominendid. Ja nüüd on see uudis ka teie ees.
Aasta investori tiitlikandja ja tänavune žürii liige Lev Dolgatsjov hindas tänavusi nominente kui erakordse panusega investoreid. „Praktiliselt võib öelda, et kõik nad vääriksid ka elutööpreemiat,“ ütles ta Äripäeva raadios.
Kui Wall Streeti analüütikud ja kohalikud optimistid ennustavad tehnoloogiasektori ja USA börsi jätkuvat tähelendu, siis kriitilisemad hääled hoiatavad "dot-com’i" ajastut meenutava mulli ja eelseisva volatiilsuse eest.
Investor ja endine fondijuht Märten Kress leiab, et täpsete hinnasihtide ennustamine on mõttetu tegevus. Selle asemel peaks investoril olema kindel tegevuskava, mis peab vastu nii tõusudele kui ka mullide lõhkemisele.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.