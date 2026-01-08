Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,04%319,09
  • OMX Riga−0,26%970,21
  • OMX Tallinn−0,11%2 229,09
  • OMX Vilnius0,16%1 508,73
  • S&P 500−0,02%7 805,45
  • DOW 30−0,35%51 670,1
  • Nasdaq −0,15%27 204,38
  • FTSE 1000,05%10 655,64
  • Nikkei 225−0,05%67 744,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%94,05
  • OMX Baltic0,04%319,09
  • OMX Riga−0,26%970,21
  • OMX Tallinn−0,11%2 229,09
  • OMX Vilnius0,16%1 508,73
  • S&P 500−0,02%7 805,45
  • DOW 30−0,35%51 670,1
  • Nasdaq −0,15%27 204,38
  • FTSE 1000,05%10 655,64
  • Nikkei 225−0,05%67 744,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%94,05

Saladuseloor langeb: aasta investori ja investeerimisteo nominendid

Kui börsilangused ja -tõusud kõrvale jätta, siis minu jaoks on aasta kõige põnevam investeerimisega seotud hetk see, kui selguvad aasta investori ja investeerimisteo nominendid. Ja nüüd on see uudis ka teie ees.
Kes saab aasta investoriks ning milline tegu on aasta parim, selgub minunimelisel konverentsil 24. jaanuaril.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Saated
  • 08.01.26, 14:07
Lev Dolgatsjov aasta investori nominentidest: kõik nad vääriksid ka elutööpreemiat
Aasta investori tiitlikandja ja tänavune žürii liige Lev Dolgatsjov hindas tänavusi nominente kui erakordse panusega investoreid. „Praktiliselt võib öelda, et kõik nad vääriksid ka elutööpreemiat,“ ütles ta Äripäeva raadios.
Börsiuudised
  • 06.01.26, 09:59
Investorite uue aasta prognoos: USA optimism põrkub mullihirmuga, Tallinna börsilt oodatakse üllatust
Kui Wall Streeti analüütikud ja kohalikud optimistid ennustavad tehnoloogiasektori ja USA börsi jätkuvat tähelendu, siis kriitilisemad hääled hoiatavad "dot-com’i" ajastut meenutava mulli ja eelseisva volatiilsuse eest.
Saated
  • 09.12.25, 12:00
Paavo Siimanni Balti börsi analüüs: mitu aktsiat edestab S&P 500 tootlust
Vaata võrdlustabelit!
“Meil on butiikbörs, aga siin on instrumente, mis on sel aastal teinud näiteks paremat tootlust kui S&P 500,” selgitas finantsekspert Paavo Siimann.
Börsiuudised
  • 30.12.25, 07:00
Märten Kress: oleme jätkuvalt pulliturul
Sektorid, mida Kress kullipilguga jälgib
Investor ja endine fondijuht Märten Kress leiab, et täpsete hinnasihtide ennustamine on mõttetu tegevus. Selle asemel peaks investoril olema kindel tegevuskava, mis peab vastu nii tõusudele kui ka mullide lõhkemisele.
  • ST
Sisuturundus
  • 01.10.26, 06:00
Rahvusvahelistele finantsbrändidele kasutajakogemust disainiv UXDA valis uueks kontoriks Preses Nama Kvartālsi
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.

Hetkel kuum

1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmus​​es kahtlustatav Martin Mander (keskel) võrdleb krüptoärimeeste uut projekti pettusega, milles kaotas raha 8888 investorit.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 06:00
Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”
Kaevandajaid pitsitavad nii kõrge kütuse hind kui ka kohalike omavalitsuste vastuseis.
Uudised
  • 13.10.26, 15:00
Suured ehitused tõid Jaan Tallinna kaevandusärile võimsa kasvu
Mullid ei lõhke sellises olukorras, nagu me praegu oleme, leiab investeerimisfirma Fortress Investment Groupi kaasasutaja Michael Novogratz.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 14:32
“Meie eluaja suurim mull.” Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab
Elektriautode laadijatega tegelev idufirma Vool sai investoritelt 1,8 miljonit eurot, millega saab endale enamusosaluse Soome äriperekond.
Uudised
  • 12.10.26, 16:30
Raskustega võidelnud idufirma suuromanikuks sai jõukas Soome äriperekond
Esimese nädala rõõmuhõisked turu edestamisest olid ennatlikud ja juba olen portfelliga nullis tagasi.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 11:00
Turule järele jõudmise püüd sundis kahjumis positsiooni ära müüma
AI investeerimiseksperiment
Aasta pärast peaks Põhjakeskuse ja Rakvere linna vahel olema juba uus ärikeskus praeguse porise ja lageda ehitusplatsi asemel.
Uudised
  • 13.10.26, 17:07
Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse
Merko soovib osta peamiselt paekivikillustiku tootmise ja müügiga tegeleva Väo Paasi. Fotol on näha kontserni juhti Ivo Volkovit liikumas ehitusobjektil.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 15:34
Merko ostab sakslastele kuuluvad karjäärid
Air Balticu kasumirealt pühiti 85 miljonit eurot, sellest 30 miljonit tuli suurematest kütusekuludest.
Majandustulemused
  • 13.10.26, 13:16
Air Baltic kukkus teises kvartalis ränka kahjumisse
Apollo Groupi juht Toomas Tiivel
Apollo ei kiirusta Leedus kino müüma: vaidlus läheb kohtusse
Martin Salo osalusega Hüüru andmekeskus on Eesti uutest suurprojektidest seni ainus, mis juba tegutseb. Torus on aga veel terve rida hiigelprojekte.
Tippettevõtjad haistavad uut miljardiäri. Elektrinäljaseid hiigelprojekte tuleb aina juurde
Praegu on hea aeg ettevõtte ehitamiseks, ütles poliitikast taandunud Pärtel-Peeter Pere.
Pärtel-Peeter Pere läks poliitikast taristusektorisse. “Praegu on hea aeg ettevõtte ehitamiseks”
Apollo Groupi juht Toomas Tiivel
Apollo ei kiirusta Leedus kino müüma: vaidlus läheb kohtusse
Umbusalduse esitajad kogu opositsiooni toetust avaldusele ei saanud
Osa opositsioonist esitas umbusalduse valitsuse vastu
Kindlustusmaakler Cachet kaasas 4,5 miljonit. “Loomulikult kasvatasime väärtust”
Kindlustusmaakler Cachet kaasas 4,5 miljonit. “Loomulikult kasvatasime väärtust”
“Väikepank võib tunda klienti ja tema turgu paremini ning rahastada ettevõtet, mis suurpanga standardsesse mudelisse ei mahu, ent keerukate nõuete täitmiseks vajaliku IT- ja spetsialistide kulu jaguneb väiksema arvu klientide vahel,” märgib Kilvar Kessler.
Kilvar Kessler: väikepank ei vaja suurpanga reeglikoormat
Tänavu jõudsid jaekaubanduse TOPi tippu drooni- ja tehnikamüüjad.
  • PRO
Jaekaubanduse TOPi tipus tegi läbimurde droonimüüja
USA populaarseima aktsiaindeksi S&P 500 tõus põhineb ainult käputäie ettevõtete edul.
Suur risk USA börsil: Wall Streeti tõusu veavad vaid 32 aktsiat
Tallinna-Helsingi tunneli ühe eestvedaja Peter Vesterbacka sõnul hakkab plaanide järgi tunnelit kasutama lisaks reisirongile iga päev 5000 veoautot ja 10 000 sõiduautot.
Tallinna-Helsingi tunnel toppab Eesti tõttu. “Keegi ei investeeri siia, kui kõik meenutab loteriid”
Mullid ei lõhke sellises olukorras, nagu me praegu oleme, leiab investeerimisfirma Fortress Investment Groupi kaasasutaja Michael Novogratz.
“Meie eluaja suurim mull.” Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab
Musk märkis, et muutmälu ehk RAM oli veel umbes kolm aastat tagasi madala marginaaliga masstoode. See viitab võimalusele, et praegune mälukiipide hinnatase ja tootjate kõrged kasumimarginaalid ei pruugi pikalt püsida.
Korea kiibimüük tõmbas SpaceXi aktsia alla
JPMorgan Chase'i tegevjuht Jamie Dimon hoiatas, et majanduse pinna all toimuvad olulised muutused.
USA suurpangad üllatasid tulemustega, aga JPMorgani juht lõi häirekella
Merko soovib osta peamiselt paekivikillustiku tootmise ja müügiga tegeleva Väo Paasi. Fotol on näha kontserni juhti Ivo Volkovit liikumas ehitusobjektil.
Merko ostab sakslastele kuuluvad karjäärid
Prognoosi kergitamise põhjuseks on juba kaheksandat kuud kestev sõda Lähis-Idas.
Goldman Sachs kergitas nafta hinnaprognoosi
1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmus​​es kahtlustatav Martin Mander (keskel) võrdleb krüptoärimeeste uut projekti pettusega, milles kaotas raha 8888 investorit.
Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”
Lidli tegevuse juhtimine Baltikumis koondub üha rohkem Leetu ning see on tekitanud palju nurinat ettevõtte Eestis asuvates töötajates.
Suurpuhastus Lidli Eesti kontoris: töökohad kolivad Leetu, töötajad lahkuvad
Kogu Rimi Baltikumi äri ostis eelmisel aastal ära taanlaste Salling Group. Fotol on näha kontserni juht Anders Hagh vasakul ja Rimi Eesti juht Kristel Mets paremal.
Hiiglasliku tehingu teinud Rimi omanik: meil on Eestis laienemiseks piisavalt kapitali
Elektriautode laadijatega tegelev idufirma Vool sai investoritelt 1,8 miljonit eurot, millega saab endale enamusosaluse Soome äriperekond.
Raskustega võidelnud idufirma suuromanikuks sai jõukas Soome äriperekond
Uku Joost Annus (vasakult), Kevin Akkermann ja Karl Kiilaspää Põhja-Tallinnas Krulli maja ees, kus toimub nende igapäevane IT-arendus.
Eesti noored ehitavad miljardiäri, mis võib muuta äppide programmeerimise tarbetuks
Rainer Rohtla: Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin
Rainer Rohtla: Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin
Sportlandi juhatus hoiatas kaks aastat tagasi Briti aktsionäre võimaliku mainekahju ja kohtukulude eest, nüüdseks on kohus oma sõna öelnud ja pikalt Leedu äri vedanud Vladas Korsakovas välja ostetud.
Sportland ostis miljoneid nõudnud tippjuhi osaluse välja
Silmeti endise juhi Raivo Vasnu sõnul on Venemaa Solikamski toorainele alternatiivi otsitud juba kümmekond aastat, kuid see pole nii lihtne.
Silmet otsib juba kümme aastat väljapääsu Vene toormest. “Alternatiiv on olemas, aga see ei pruugi meile meeldida”

Podcastid

Rahatarkuse edendajad: mitusada tuhat eurot portfellis ei pea tulema tatra peal elamisega
Investor Toomase tund
Rahatarkuse edendajad: mitusada tuhat eurot portfellis ei pea tulema tatra peal elamisega
00:00
Endover lisab ehitusturule hoogu: Tallinna südalinnas algavad uued arendused
Eetris on ehitusuudised
Endover lisab ehitusturule hoogu: Tallinna südalinnas algavad uued arendused
00:00
Tervetuloa takaisin! Suve jooksul ööbis Eestis 300 000 soomlast
Turismitund
Tervetuloa takaisin! Suve jooksul ööbis Eestis 300 000 soomlast
Raudsik: Lähis-Ida tuleviku võti peitub eeskätt Iisraeli, kuid ka USA valimistes
Hommikuprogramm
Raudsik: Lähis-Ida tuleviku võti peitub eeskätt Iisraeli, kuid ka USA valimistes
Premiumroboti juht: kahe-kolme aasta pärast aitavad humanoidrobotid inimesi juba kodutöödega
Hommikuprogramm
Premiumroboti juht: kahe-kolme aasta pärast aitavad humanoidrobotid inimesi juba kodutöödega
Tarmo Sild Arco Vara juhivahetusest: köögis on kuum ja käib kõva andmine
Hommikuprogramm
Tarmo Sild Arco Vara juhivahetusest: köögis on kuum ja käib kõva andmine
14.10.2026 ja 26.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
16.10.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
20.-21.10.2026 Power BI DAX keel
Äripäeva Akadeemia
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
21.10.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
22.10.2026 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
22.-23.10.2026 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi
23.10.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
02.11., 16.11., 30.11.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11.2026 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Börsiuudised
  • 13.10.26, 06:00
Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”
2
Uudised
  • 13.10.26, 17:07
Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse
3
Uudised
  • 13.10.26, 15:00
Suured ehitused tõid Jaan Tallinna kaevandusärile võimsa kasvu
4
Uudised
  • 12.10.26, 18:00
Hiiglasliku tehingu teinud Rimi omanik: meil on Eestis laienemiseks piisavalt kapitali
5
Börsiuudised
  • 13.10.26, 14:32
“Meie eluaja suurim mull.” Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab
6
Uudised
  • 12.10.26, 16:30
Raskustega võidelnud idufirma suuromanikuks sai jõukas Soome äriperekond

Viimased uudised

Saated
  • 14.10.26, 11:14
Dipperfox sihib Hiina ja Jaapani turgu. “Baruto aitab Jaapanis tuntust koguda”
Saated
  • 14.10.26, 11:11
Kindlustusidu Cachet kaasas kasvuks 4,5 miljonit eurot. “Tahame Euroopas saada selle valdkonna enda omaks”
  • ST
Sisuturundus
  • 14.10.26, 11:00
Risto Rüütel: ebaausate kaubandustavade seadus puudutab rohkem ettevõtteid, kui arvatakse
Uudised
  • 14.10.26, 10:48
Läti ei kavatse Vene vilja läbivedu peatada
Keeld tooks sadadesse miljonitesse ulatuvad kohtuasjad
Uudised
  • 14.10.26, 10:40
SpaceX piiras Ukrainas ette hoiatamata liikuvate Starlinki terminalide kiirust
Uudised
  • 14.10.26, 09:45
Pärtel-Peeter Pere läks poliitikast taristusektorisse. “Praegu on hea aeg ettevõtte ehitamiseks”
Börsiuudised
  • 14.10.26, 09:24
Apollo ei kiirusta Leedus kino müüma: vaidlus läheb kohtusse
  • ST
Sisuturundus
  • 14.10.26, 08:59
Ettevõtte turvasüsteemid võivad olla tipptasemel, aga tervik ikkagi puududa. Miks?
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026