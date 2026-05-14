Eelmisel aastal muutus Vene teater Südalinna teatriks, mis tõi endaga kaasa kärped ja kontseptsiooni muutuse.
Pärast mullust nimemuutust sai Südalinna teater kärpeülesande: nende 2,5 miljoni euro suurune toetus saab olema 400 000 eurot väiksem. Riigitoetus tähendab aga teatri jaoks palgafondi, mistõttu pidi teater töötajaid koondama.
See-eest on Südalinna teater oma kuvandit muutnud, mis on toonud Eesti publiku endisesse Vene teatrisse. Kultuuriasutuse kommunikatsioonijuht Oksana Talisainen rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et 35-50% teatrikülastajatest on eestlased.
Samuti rääkis Tailisainen, kuidas kevadine hooaeg on teatris läinud ning mida põnevat publikut tulevikus oodata võib.
Küsis Polina Volkova.
Uuenduskuuri läbinud Südalinna teater: eestlased on leidnud tee meieni
