19.05.26, 13:00 Evert Eero: teekond müügimehest tegevjuhiks ja kiire kasvu väljakutsed Saates „Nimed müügitahvlil“ räägib Ampwise’i kaasasutaja Evert Eero oma kujunemisest müügiinimesest ettevõtte juhiks ning toob välja kiire kasvu väljakutsed.

Ampwise’i kaasasutaja Evert Eero ja Dominate Sales’i asutaja Silver Rooger.

Eero teekond algas kooliajal õpilasfirmas, jätkus USA raamatumüügis ning viis hiljem Eesti Energia tootearendusse, kus tuli õppida, kuidas ideest saab päris toode ja kuidas seda organisatsioonis eri osapooli kaasates ellu viia.

Eero sõnul on müügis üks keerulisemaid kohti eristada päris ostuvalmidust lihtsalt heast tundest. „Kas see on nagu päris probleem, mida tahaks kohe lahendada, või kunagi hiljem?“ kirjeldab ta küsimust, mis aitab müügiprotsessis aega säästa. Saates tuleb juttu sellest, miks tühi järelkõne ei tööta, miks klient tuleb jätta heasse tujju ning kuidas järjepidev ja väärtust loov kontakt võib lõpuks tehinguni viia.

Juttu tuleb ka tootearenduse ja müügi seostest: kuidas suures organisatsioonis ideid läbi suruda, miks tuleb eri otsustajatega eraldi rääkida ning kuidas kasvatada müügitiimi usku tootesse. Oma ettevõtte Ampwise’i näitel selgitab ta, miks tänapäeva müügis on järjest olulisemad CRM, tehisintellekt ja süsteemne andmete kasutamine. „Müügiinimene võiks olla põllul kliendiga kohtumas, mitte toksida tootekoode,“ ütleb Eero.

Saates kuuleb praktilisi õppetunde müügitööst, tootearendusest ja juhtimisest ning sellest, mis müügis praegu töötab ja mis enam ei tööta.